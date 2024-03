Nilton Ramon de Oliveira foi baleado pelo cabo da Polícia Militar Roy Martins Cavalcanti - Reprodução

Publicado 15/03/2024 15:31 | Atualizado 15/03/2024 15:48

Rio - O cabo da Polícia Militar Roy Martins Cavalcante, que deu um tiro na perna do entregador Nilton Ramon de Oliveira após discussão por causa de uma entrega , vai responder criminalmente por lesão corporal. No entendimento do delegado Luiz Henrique Ferreira Guimarães, titular da 28ª DP (Campinho) e responsável pela investigação, a tese de "legítima defesa" apresentada pelo agente em depoimento não corresponde aos fatos.





"O policial não responde por tentativa de homicídio, isso é certo. Ele atirou na perna, acertou a (artéria) femoral e pegou um cinto para socorrer a vítima. A intervenção dele evitou que a vítima viesse a falecer. Isso nós chamamos de arrependimento eficaz. Ele desiste de continuar a ação e resolve socorrer a vítima. Por isso, ele não responde por tentativa de homicídio e também não vai responder por um possível homicídio. Ele vai responder por lesão corporal, no máximo lesão corporal seguida de morte", afirmou.



Luiz Fernando também opinou contra a prisão preventiva do militar, alegando que "não há requisitos que justifiquem a medida".

O requerimento foi apresentado pela advogada de defesa, Anelise Assumpção , após a 1ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá indeferir uma primeira ação com o mesmo pedido: "A prova maior do descabimento da distribuição em juízo destes autos é a própria manifestação do MP, já que opina pelo indeferimento dos pleitos", diz a decisão.

Nilton Ramon foi baleado no dia 4 de março, na Praça Saiqui, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Ele fazia entregas de bicicleta e, seguindo as normas do Ifood, se negou a passar pela portaria do condomínio do policial para entregar um pedido, retornando ao restaurante. Minutos depois, o homem foi até o local armado e iniciou-se a confusão.

Desde então, o jovem de 24 anos está internado no hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Nesta sexta-feira (15), de acordo com familiares, ele passou por uma cirurgia reparadora. A direção da unidade de saúde informou que o estado de saúde do paciente é estável.



O entregador foi baleado na perna. O disparo atingiu sua veia femoral, responsável por garantir o transporte do sangue dos membros inferiores até a veia cava, a principal do corpo. Ele só acordou um dia após o ocorrido, depois de passar por dois procedimentos cirúrgicos, e chegou a ficar em estado grave.