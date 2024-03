A Fragata "Rademaker" sofreu incêndio na manhã desta sexta-feira (15) - Divulgação / Marinha do Brasil

Publicado 15/03/2024 18:44 | Atualizado 15/03/2024 19:02

Rio – Um navio da Marinha do Brasil pegou fogo na Base Naval da Ilha das Cobras, próxima à Praça Mauá, no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (15). Um serviço de rotina era realizado no piso de um alojamento da Fragata Rademaker, que estava atracada, quando o incêndio começou. A própria tripulação apagou as chamas.

Depois que o fogo foi contido, cinco militares ficaram em observação, sem gravidade, em Unidades de Saúde da Marinha por terem inalado fumaça. Todos já receberam alta e passam bem. Os outros tripulantes não foram afetados.

A Marinha reforçou que está prestando apoio aos militares envolvidos e ressaltou que "não houve vazamento de óleo no mar ou qualquer ocorrência de poluição hídrica".