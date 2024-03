Entrada do Cemitério de Nova Iguaçu, onde aconteceu o sepultamento - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 17:15 | Atualizado 15/03/2024 18:29

Rio - Carlos Henrique Rodrigues Pinto, de 50 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (15), no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O comerciante morreu após ser baleado diversas vezes em frente a sua padaria, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. Emocionados, familiares e amigos da vítima não quiseram falar com a imprensa.

Testemunhas afirmam que Carlos teria sido atingido por cerca de 30 disparos, mas a Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para confirmar o número exato. Ele fechava a padaria no momento que foi atingido fatalmente

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados e encontraram a vítima já mota. Os militares preservaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso. "Os agentes estão em diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", informou a Polícia Civil.

Carlos tinha o comércio há 20 anos e era querido na região. Ele deixa a mulher e três filhos.