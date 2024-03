Mosquito transmissor da dengue: estado vive epidemia da doença - Divulgação / SES

Mosquito transmissor da dengue: estado vive epidemia da doençaDivulgação / SES

Publicado 15/03/2024 19:59

Rio- O Estado do Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira (15) mais duas mortes por dengue nas últimas 24h, chegando a 42 óbitos pela doença apenas este ano. Em relação aos casos prováveis são quase 4 mil a mais. De acordo com dados da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, atualmente, são 133.014 casos.

Os dois óbitos confirmados mais recentemente foram registrados em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio, e em Itaguaí, na Costa Verde.

O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro. A recomendação para prevenir o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, é evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, piscinas, garrafas, pneus velhos, entre outros, além de limpar frequentemente objetos que possam acumular água.

Os sintomas da doença são febre alta, exaustão, manchas vermelhas, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Ao sentir algum destes sinais, as pessoas devem procurar o serviço médico imediatamente.