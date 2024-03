Prisão foi realizada por policiais da 67ªDP - Divulgação

Publicado 15/03/2024 18:56 | Atualizado 15/03/2024 19:07

Rio- Um homem que aplicava golpe em vendas de carros foi preso nesta sexta-feira (15) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim). Ele tem 100 anotações criminais e, de acordo com a Polícia Civil, se dedicava a uma espécie de estelionato itinerante, oferecendo veículos de leilões. Quando recebia o pagamento das vítimas, desaparecia da cidade.

As investigações apontaram que em novembro do ano passado, o criminoso se passou por dono de uma frota de veículos de leilão e enganou quatro pessoas na cidade de Guapimirim. Elas realizaram transferências bancárias, com a promessa de que receberiam o carro, mas o estelionatário fugiu e ainda roubou diversos eletrodomésticos da residência que havia alugado.



O homem também já aplicou golpes envolvendo veículos nas cidades de Niterói, Saquarema, Petrópolis, Itaboraí, Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro.

Contra o homem, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva. Com ele, foi apreendido um veículo avaliado em R$ 80 mil, produto do mesmo crime.