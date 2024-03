Bandido aponta arma contra vítima - Reprodução

Bandido aponta arma contra vítimaReprodução

Publicado 15/03/2024 18:51 | Atualizado 15/03/2024 19:40

Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que dois criminosos armados roubaram um carro de luxo na noite de quinta-feira (14), no cruzamento da Rua Ferreira Cantão com a Rua Luiz Barroso, em Irajá, Zona Norte.



A abordagem dura menos de um minuto. Os bandidos saem de um veículo modelo sedan, cercam o automóvel modelo SUV, que vinha na direção oposta, e fazem motorista e passageiro descerem com as mãos para cima. Na sequência, cada um foge em um carro. Apesar do prejuízo financeiro, as vítimas não se feriram na ação.



Não há informações se os bandidos foram presos ou se o veículo foi recuperado. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência.