Entregador alega que foi ameaçado pelo PM - Reprodução

Entregador alega que foi ameaçado pelo PMReprodução

Publicado 05/03/2024 07:04 | Atualizado 05/03/2024 08:51

Rio - Um entregador foi baleado na noite desta segunda-feira (4) após uma discussão com um cliente, identificado como um policial militar, na Praça Saiqui, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Imagens registradas pela vítima, Nilton Ramon de Oliveira, 24 anos, mostraram o início da confusão.

Nilton, que fazia entregas de bicicleta, se negou a entrar no condomínio e com a recusa do cliente de encontrá-lo retornou ao estabelecimento. Minutos depois, o homem foi até o local armado e se identificou como policial.



Veja o vídeo:

Momentos antes de tirar a vida do entregador pic.twitter.com/7C3Wr95npL — rio notícias (@gomesbil930) March 5, 2024

Nas imagens gravadas pelo entregador, o cliente mostra a arma que estava na cintura. "Não tô armado, sou trabalhador. Estou sendo ameaçado, ele está querendo me agredir, mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", disse Nilton.



Já o agente, alterado, alega que o entregador foi mal educado com sua mulher, que teria feito o pedido. "Trabalhador o caral****, minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no seu **. Seja educado, não se propõe a fazer entrega? Então seja educado, minha mulher tem 42 anos e te respondeu na maior educação", falou.

Nas imagens gravadas pelo entregador, o cliente mostra a arma que estava na cintura. "Não tô armado, sou trabalhador. Estou sendo ameaçado, ele está querendo me agredir, mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", disse Nilton.Já o agente, alterado, alega que o entregador foi mal educado com sua mulher, que teria feito o pedido. "Trabalhador o caral****, minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no seu **. Seja educado, não se propõe a fazer entrega? Então seja educado, minha mulher tem 42 anos e te respondeu na maior educação", falou.

Outras imagens mostram ainda Nilton baleado na perna, caído ensanguentado enquanto esperava socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada ao Hospital Salgado Filho, no Méier, onde permanece internado. O estado de saúde dele é grave.



Logo após o ocorrido, motoboys se reuniram em frente ao condomínio e fizeram um protesto, buzinando sem parar. "Menor roda aqui na área, eu estava lá na hora do k.o dentro do condomínio, a mulher botou ele de bola, ele disse que não ia subir, até porque é uma ladeira enorme. Ela reclamou com o marido, ele como capacho foi atrás, aí deu toda a mer**", disse um entregador que participou do ato.



Procurada, a Polícia Militar confirmou que a discussão ocorreu entre um entregador e um agente da corporação. Ao serem acionados, equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) já encontraram a vítima atingida caída e sendo socorrida pelos bombeiros. Enquanto o agente se apresentou na delegacia.



"A Corregedoria abriu um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do fato", disse em nota.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento. O PM prestou depoimento na 32ª DP (Taquara) e foi liberado em seguida. Na distrital, ele alegou que agiu por legítima defesa pois o entregador teria tentado pegar a sua arma.

Imagens do fato estão sendo analisadas e testemunhas também serão ouvidas. O caso foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca).