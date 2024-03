Ao longo de 2023, a concessionária inspecionou mais de 610 mil locais para combater os "gatos" - Divulgação / Light

Publicado 05/03/2024 20:00 | Atualizado 05/03/2024 20:43

Rio - Funcionários da Light identificaram, nesta terça-feira (5), quatro casos de furto de energia na Baixada Fluminense. Em São João de Meriti, um restaurante e um pet shop estavam conectados diretamente à rede da Light, desviando do medidor de energia. Já em Queimados, 'gatos' foram descobertos em uma marmoraria e em um salão de festas. A ação teve o apoio das polícias Civil e Militar.



O proprietário dos imóveis de São João de Meriti e o gerente do pet shop foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti). Em Queimados, a dona do salão de festas foi levada para a 55ª DP (Queimados) para prestar esclarecimentos.



As unidades de São João de Meriti deixaram de registrar cerca de R$ 18 mil em contas de energia, segundo estimativas da distribuidora. Já em Queimados, as ocorrências de furto faziam com que os estabelecimentos deixassem de registrar aproximadamente, R$ 1.500 em contas.



Ao longo de 2023, a concessionária inspecionou mais de 610 mil locais para combater os “gatos”. O prejuízo anual para a companhia é de cerca R$ 750 milhões. A cada dez clientes regulares há outros seis que furtam energia.