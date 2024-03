Luiza Brunet aciona advogado após receber ameaças devido aos conflitos de Yasmin com Davi no BBB - Reprodução/Instagram

Publicado 05/03/2024 19:58

Rio - O conflito entre Yasmin Brunet e Davi no 'BBB 24' já tem reflexos fora da casa e virou caso de polícia. Luiza Brunet e a família receberam mensagens de perfis de fãs do baiano nas redes sociais contendo ameaças - inclusive de morte - e já tomaram medidas.

Ao DIA, o advogado da modelo, Hélio Gustavo Alves explicou que ela fará um registro de ocorrência online e ele entrará com um pedido de prisão contra duas pessoas que ameaçaram sua cliente e familiares.

"Já estou preparando toda a documentação e vou entrar com ação judicial com pedido prisão preventiva dessas pessoas tendo em vista a ameaça de morte feita, um deles diretamente para o filho da Luiza, para o delegado investigar", disse Hélio.

Ao todo, três perfis postaram mensagens graves a Luiza, o filho e a nora - dois contendo ameaças e outro com acusações graves de racismo.

"Estamos selecionando todos os perfis para entrar com uma ação contra cada um. Já consegui acessar os dados deles. E as pessoas que estão caluniando essa questão de racismo, vão ter que provar isso", completa.

Brigas e ofensas no BBB



A treta entre Yasmin e Davi já é antiga e acontecia desde que Wanessa Camargo também estava na casa e também tinha atritos com o brother.



Nesta segunda-feira (4), após o quadro Sincerão do BBB 24, Davi chamou Yasmin mais uma vez de "inútil". Revoltada, ela rebateu e os dois iniciaram uma discussão. Leidi Elyn também entrou na briga e saiu em defesa de Yasmin.

Davi enfrenta o Paredão dessa noite com Michel e Alane. Após a discussão, Yasmin chorou em conversa com Lucas e falou que se o baiano continuar no programa, ela quer ir para o próximo paredão para ser eliminada. "Isso aqui não é pra mim", disse.