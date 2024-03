Rua Doutor Satamini, na altura da Rua Campos Sales - Reprodução / COR

Publicado 05/03/2024 20:40 | Atualizado 05/03/2024 23:11

Rio –Uma forte chuva atingiu diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro no início da noite desta terça-feira (5), prejudicando a volta para casa. O Centro de Operações (COR) da prefeitura decretou estágio 2 de atenção.

Na Zona Sul, os bairros de Laranjeiras, Ipanema, Leblon, Botafogo e Copacabana foram os mais atingidos, com registro de formação de bolsões d’água. Também foram relatadas de chuvas intensas em pontos da Zona Oeste, com acúmulos de água na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Jacarepaguá também foi atingida.

Por volta das 23h, o COR registrou chuva forte na Zona Oeste. A Estrada da Grota Funda chegou a ficar interditada por questões de segurança. No Recreio dos Bandeirantes e Guaratiba, a chuva foi considerada forte, e moderada na Barra (Riocentro) e Campo Grande.

Em Santa Cruz, equipes da Prefeitura foram acionadas para a Rua Felipe Cardoso, altura da Avenida Engenheiro Gastão Rangel, devido a um bolsão d'água.

Na Zona Norte, a Tijuca foi afetada com chuvas intensas. Na Rua Doutor Satamini, na altura da Rua Campos Sales, um enorme bolsão d'água atrapalhou o trânsito.

Segundo o Sistema Alerta Rio, houve incidência de chuva intensa na Zona Central da cidade, sendo os bairros de São Cristóvão e Estácio os mais afetados.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, às 23h, núcleos de chuva mais intensos se deslocavam em direção ao oceano. Porém, ainda podem ocasionar registros de chuva moderada a forte no litoral da cidade até a madrugada.

Chuvas atingem a Região Serrana

Em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, a Defesa Civil acionou sirenes nos bairros de Caxangá e Rosário por causa do alto volume de chuva. Em alguns pontos, já há alagamentos.



A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes no município. Houve registro de alagamentos e quedas de árvores. Nas redes sociais, o secretário de Defesa Civil Gil Kempers informou que as áreas afetadas, até o momento, são o centro do município, o distrito de Cascatinha, na região de Corrêas, e o distrito de Itaipava.

Por conta da chuva, ônibus não consegue subir ladeira em Petrópolis e fica cerca de 40 minutos parado



Por conta da chuva, ônibus não consegue subir ladeira em Petrópolis e fica cerca de 40 minutos parado

“Temos informes de alagamentos em algumas localidades. A gente pede que a população evite transitar em vias alagadas. É melhor aguardar em local seguro e aguardar passar o volume de chuva maior. A previsão para as próximas horas ainda é de chuva moderada, por vezes forte. Recebemos alguns registros de quedas de árvore. As equipes da Defesa Civil já estão atuando para atender a população", disse Gil Kempers. “Temos informes de alagamentos em algumas localidades. A gente pede que a população evite transitar em vias alagadas. É melhor aguardar em local seguro e aguardar passar o volume de chuva maior. A previsão para as próximas horas ainda é de chuva moderada, por vezes forte. Recebemos alguns registros de quedas de árvore. As equipes da Defesa Civil já estão atuando para atender a população", disse Gil Kempers.

Também há relatos de forte chuva em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O bairro de Bracuí sofreu com pontos de alagamento. Além disso, bolsões d’águas se formaram na Rodovia Rio Santos.

Prefeituras da Baixada em estado de alerta

Municípios da Baixada Fluminense também foram afetados. A Prefeitura de Nova Iguaçu anunciou que entrou em estágio de alerta às 19h50. A Defesa Civil de Magé informou que está em estágio máximo de atenção, por causa do risco de chuvas fortes e possibilidade de acidentes.