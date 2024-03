Epidemia de dengue atinge o Brasil - Agência Brasil

Publicado 05/03/2024 19:59

Rio- A cidade do Rio de Janeiro alcançou o expressivo número de 50.668 casos de dengue - mais da metade dos casos no estado, que soma 96.644. O número equivale a quase o total de casos registrados no estado no ano passado, que chegou a 51.468.

A faixa etária mais atingida na capital é a dos 20 aos 29 anos, que soma 12.021 casos. Destes, 6.722 são pessoas do gênero feminino.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), até o momento, foram confirmadas 14 mortes por dengue em todo o estado: duas na capital, três em Resende e um caso nos municípios de Itatiaia, Mangaratiba, Cachoeiras de Macacu, Barra do Piraí, Três Rios, Angra dos Reis, Paraty, Rio das Ostras e Volta Redonda.

A Secretaria de Saúde de Petrópolis disse ter registrado uma primeira morte por dengue ocorrida no município no dia 24 de fevereiro. O paciente seria um homem de 40 anos, que estava internado em estado grave. A SES, no entanto, não confirma o óbito pela doença.

A vacinação contra a dengue foi iniciada no final de fevereiro e o público-alvo total da campanha é de 10 a 14 anos. A capital fluminense também está vacinando adultos de forma pioneira, na região de Guaratiba, que tem forte histórico de incidência de dengue em epidemias passadas e também neste ano, por meio de sorteio.

A epidemia de dengue foi decretada no dia 21 de fevereiro no Estado do Rio. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.

Para evitar a proliferação, é altamente recomendado evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar lixeiras, ralos, bebedouros de animais e objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios ou em outros locais inadequados.