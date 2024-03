Rafael Valladão foi preso na manhã desta quinta-feira (14) na Bahia - Divulgação / Polícia Civil da Bahia

Publicado 15/03/2024 16:26 | Atualizado 15/03/2024 16:40

Rio – O professor de Educação Física Rafael Valladão foi preso na manhã desta quinta-feira (14), na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, pelo assassinato de Beatriz Cardoso, à época com 17 anos, em um motel em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, em 2015. Ele foi condenado a 17 anos de prisão. A ação foi feita em conjunto entre as polícias civis da Bahia e do Rio.

Segundo a Polícia Civil do Rio, Rafael, que à época era personal trainer da academia na qual Beatriz treinava, tentava se relacionar com ela, mas não era correspondido. Então, ele combinou de dar uma carona à jovem para o local. Rafael a drogou e a levou para o motel, onde a matou a facadas. O corpo foi encontrado dias depois em um valão no mesmo bairro.

A prisão de Rafael chegou a ser decretada, mas foi revogada. Em liberdade, ele se formou em educação física, fez pós-graduação, mestrado e doutorado e foi aprovado em concurso público para uma universidade federal, onde era professor.

Ao saber da condenação, ele fugiu para Teixeira de Freitas, onde morava há cerca de dois meses utilizando o nome Giovanni Rafael Romano Valladão e dando aulas pela internet.