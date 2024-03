Movimentação no último dia de verão, na praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15). - Pedro Ivo/Agência O Dia

Movimentação no último dia de verão, na praia do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15).Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 15/03/2024 15:25 | Atualizado 15/03/2024 19:48

Rio - Sol forte, céu limpo e mar tranquilo. A combinação perfeita do clima levou um bom número de banhistas às praias da Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (15) do verão, que termina na próxima quarta-feira (20). Com máxima de 37°C, o tempo ao longo do dia na cidade indica como será o fim de semana.



Segundo o Sistema Alerta Rio, o calorão está confirmado, com temperaturas chegando aos 39°C no domingo e 38°C no sábado. Assim como nesta sexta-feira, o céu deve permanecer aberto, com sol forte e sem possibilidade de chuva.

No Leme, a despedida do verão foi em dose dupla para o paranaense Carlos Ferreira, de 34 anos, e a eslovaca Zuzi Mihalová, de 30. Após passar as férias no Rio, o casal retorna para a Dinamarca nesta sexta-feira. No Leme, a despedida do verão foi em dose dupla para o paranaense Carlos Ferreira, de 34 anos, e a eslovaca Zuzi Mihalová, de 30. Após passar as férias no Rio, o casal retorna para a Dinamarca nesta sexta-feira.

"Viemos para aproveitar o calor, a praia e a cidade. Lá nós passamos boa parte do ano com poucas horas de sol e isso nos faz mal. A temperatura lá também é complicado. Saímos de lá com 2°C e sensação térmica de zero grau porque lá venta muito", comentou o pesquisador, que tem família no Rio.

Para outro casal, Luiz Carlos, de 62, e Cristina Magalhães, de 60, essa questão do fim do verão não impacta tanto já que o Rio tem sol e calor praticamente o ano inteiro. Moradores da Penha, na Zona Norte, os dois contam que começaram a frequentar a praia diariamente para aproveitar o deslocamento que faziam para levar o filho à escola, em Laranjeiras.

"Pegava esse trânsito todo dia para vir, então decidimos começar a aproveitar o tempo aqui, fazer exercícios, tomar banho de mar. A melhor opção para aproveitar o calorão que temos durante o ano todo é isso aqui, não tem jeito. Não tem clima de despedida", brincou Luiz.

A moradora do Leme, Marisa Mendes, 77, também defende que para carioca não tem essa de tempo ruim: "Eu venho quase que diariamente. Pego meu sol e aproveito o mar. Sempre aqui nesse cantinho. Só não venho aos fins de semana, porque fica bem mais cheio".

A previsão do tempo para a próxima semana, contudo, já indica que a chegada do outono será com uma piora no tempo. Segundo o Alerta Rio, o clima deve virar na terça-feira, com previsão de céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura máxima deve cair para 36°C e a mínima para 20°C.

O vendedor de mate Eduardo Teles, de 35 anos, que trabalha na praia há mais de 10 anos, comenta que o fim do verão costuma trazer impactos para o orçamento. Nesse período do ano, especialmente entre abril e setembro, o ambulante comenta que acaba indo menos para a praia por conta do menor número de clientes.

"O verão pra gente é sensacional. É a época que tiramos nosso maior rendimento. Muitas vezes, chegamos a fazer de R$ 400 a R$ 500 por dia, mas na baixa temporada nós passamos a vir só aos fins de semana, porque não vale. Cai mais do que pela metade o calor que recebemos", lamentou.

Eduardo conta que o jeito para lidar com a queda de rendimento nos meses mais frios é fazer bicos: "A gente se vira como pode. Tem amigos que são donos de quiosques que arrumam vaga temporária de garçom, ajudante e outras coisas", explicou o morador de Barros Filho, na Zona Norte.

Gabriel Cassiano, de 20 anos, que trabalha vendendo milho na praia, também falou que faz outros serviços para compor a renda na baixa temporada. "Conserto os carrinhos e ajudo com outras coisas. É o que dá para fazer quando o tempo não ajuda", disse.