Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio - Google / Reprodução

Publicado 15/03/2024 17:00 | Atualizado 15/03/2024 17:11

Rio - Um suspeito de agredir a ex-companheira e a manter em cárcere privado foi preso, nesta sexta-feira (15), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no Estácio, na Região Central do Rio, no início da semana passada.

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio apuraram que o suspeito agrediu a vítima por não aceitar o término do relacionamento. As agressões foram feitas no dia 4 de março e a mãe da mulher procurou a Deam, três dias depois, para registrar o caso.

Após a denúncia, foram solicitadas medidas protetivas de urgência contra o autor do crime. Um mandado de prisão pela prática de lesão corporal gravíssima também foi expedido e as buscas pelo suspeito começaram até ele ser encontrado, nesta sexta, em Belford Roxo.

O homem, que não teve a identidade revelada, tinha outras anotações criminais por violência doméstica contra outras vítimas.