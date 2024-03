O Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) está à frente da ação - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/03/2024 08:05 | Atualizado 08/03/2024 09:16

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma operação para prender suspeitos que descumprem medidas protetivas ou possuem mandados de prisão em aberto por violência doméstica. Agentes das 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) de todo o estado participam da ação que será concluída no dia 29 de março. Só em janeiro deste ano, mais de 3 mil medidas protetivas foram decretadas pelo Tribunal de Justiça.

A"Operação Átria" é uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Rio, o Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) está à frente do trabalho, que conta também com a Polícia Militar. A operação inclui ações preventivas como palestras e ações sociais. A expectativa da corporação é que a ação alcance todos os 92 municípios do estado.

"Todas as delegadas saíram pela manhã para prender agressores de mulheres, não só prender, mas cumprir mandados de busca e apreensão, intimações, oitiva de suspeitos. Algumas delegadas foram às escolas, praças e eventos fazer uma atividade educativa e levar informação para aquela mulher que tá sendo vítima de violência ou aquela que ainda não é, mas pode começar a observar", explicou a delegada Tatiana Queiroz, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que houve umem comparação com o mesmo período de 2023 no estado do Rio. Em relação às tentativas de feminicídio, os números cresceram 20%. De acordo com levantamento, apenas no primeiro mês deste ano houve registro de 12 mulheres assassinadas e de 35 vítimas de tentativas de feminicídio. Em janeiro do ano passado, foram nove mortes e 29 tentativas.Os resultados da primeira semana da operação serão apresentados em entrevista coletiva na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. O objetivo é falar sobre a importância do enfrentamento à violência contra a mulher.