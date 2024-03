Há trânsito lento em grande extensão da Avenida Brasil - Divulgação

Publicado 08/03/2024 07:46 | Atualizado 08/03/2024 09:22

Rio - Motoristas que precisaram passar pela Avenida Brasil na manhã desta sexta-feira (8) enfrentaram grandes transtornos devido a um intenso congestionamento provocado por um acidente envolvendo quatro veículos na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a colisão um casal teve ferimentos leves.

As vítimas identificadas como Alexandre Silva S. Junior, 31 anos e Caroline A. de Oliveira, 29, foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

De acordo com a CET-Rio, uma faixa da via sentido Centro precisou ser interditada, sendo liberada por volta das 7h30. Reflexos de trânsito na região se estenderam até o Trevo das Margaridas.

Nas redes sociais, o congestionamento revoltou quem precisava passar pelo local. Dentre os comentários, alguns afirmam que a única opção é usar motos de aplicativo.

avenida Brasil simplesmente parou os dois sentidos não anda, o único jeito tá sendo moto Uber — ticiaaa (@ticiaa24) March 8, 2024

Eu odeio a avenida Brasil com todas as minhas forças — Yá Ribeiro (@yasribeiro20) March 8, 2024

O CAOS que está avenida Brasil e vista alegre hoje não tá escrito, demorei 30 minutos só esperando o uber e esperando para chegar no Cross — Helen Lapa (@helenlapa2) March 8, 2024

Outro ponto de lentidão é a Rodovia Presidente Dutra, em que motoristas enfrentaram 4km de engarrafamento.

Linhas Vermelha e Amarela

A Linha Vermelha, também sofreu com congestionamento na manhã desta sexta-feira (8). Isso porque dois carros enguiçaram na região. Um deles, na altura do Galeão, em que ocupa uma faixa de rolamento e outro na altura de Cordovil, ambos no sentido Centro.

Na Linha Amarela, o sentido Fundão também teve trânsito lento do acesso 6, Maria da Graça à Saída 9, Avenida Brasil em função de fluxo intenso de veículos.