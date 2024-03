Tempo nublado na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/03/2024 08:31 | Atualizado 08/03/2024 08:32

Rio - O verão parece mesmo ter se despedido antes da hora na cidade do Rio. Depois de uma semana com temperaturas instáveis, a previsão do tempo para este fim de semana indica que o clima seguirá ruim, com céu nublado e pancadas de chuva isoladas. Segundo o portal Alerta Rio, da prefeitura, a máxima para esta sexta-feira (8) é de 31°C.

A instabilidade no tempo é causada pela manutenção de um sistema de transporte de umidade do oceano para o continente, que vem atuando desde a última terça-feira. Nesta sexta-feira (8), o céu permanecerá nublado e há previsão de chuva fraca e moderada a qualquer hora do dia. Os ventos serão moderados e a mínima é de 21°C.

No sábado (9) e domingo (10), segue a previsão de chuva isolada e fraca, com pequena elevação da temperatura máxima para 35°C. O clima é afetado por áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera influenciarão o tempo no Rio. A chuva poderá passar de 6,4 mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.

Na segunda-feira (11), a entrada de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A chuva poderá passar de 5 mm/h em pelo menos um ponto da cidade.