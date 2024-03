Cinco fuzis foram apreendidos durante prisões de milicianos na comunidade Cesar Maia - Renan Areias/Agência O Dia

Cinco fuzis foram apreendidos durante prisões de milicianos na comunidade Cesar MaiaRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 08/03/2024 19:41

Rio - Cinco homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (8), por integrarem uma milícia privada e por porte ilegal de arma de fogo, na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Segundo a investigação, o grupo participava de confrontos recentes com traficantes do Comando Vermelho (CV) pela disputa de território na região. Cinco fuzis foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, Euler Vitor Corrêia Pinheiro, Emerson Nascimento de Araújo, Thiago Pereira Gomes, Cleiton Farlei Rodrigues da Silva e Jonathan Henrique de Souza fazem parte da "Milícia do Boto", grupo comandado pelo miliciano André Costa Barros, que está preso desde agosto de 2021

“Eles iniciaram confrontos por disputa territorial nessa localidade. O Comando Vermelho chegou a se estabelecer no local e, essa noite [quinta-feira], a milícia conseguiu retomar. De manhã, recebemos informações da SSINTE sobre o paradeiro desses milicianos, que teriam se escondidos. Então, foi feita uma ação conjunta e encontramos cinco criminosos da ‘Milícia do Boto', cada um com um fuzil”, explicou o delegado Rodrigo Coelho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

As prisões aconteceram após troca de informações entre a DRE, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINT).

Nesta sexta-feira (8), agentes da DRE, DRFA e SSINTE foram até a comunidade Cesar Maia e localizaram os suspeitos dentro de uma casa, cada um com um fuzil. Após cerco ao imóvel, o grupo se entregou sem oferecer resistência.

Com eles, foram apreendidos cinco fuzis, dois celulares, quatro rádios comunicadores, 21 carregadores de fuzil e diversas munições.

Racha Milícia x CV

De acordo com o delegado Rodrigo Coelho, houve um racha recente entre milicianos e traficantes do CV, o que vem gerando alguns confrontos pela região. Investigações identificaram que havia uma ação conjunta entre os grupos, mas os policiais apuraram que houve uma cessão recente. Um dos exemplos citados pelo delegado é uma invasão de traficantes da Vila Kennedy na Carobinha, em Campo Grande.

"Em relação a esse racha, pra gente foi uma surpresa. Deve ter sido em novembro ou dezembro quando descobrimos que estava tendo essa ação conjunta com atuação de milícia, cobrança de comerciantes e ao mesmo tempo o Comando Vermelho. Na época, identificamos até que seria o grupo do Zinho porque os milicianos que prendemos naquela localidade se diziam milicianos do Zinho. A gente apurava essa ligação, mas não tinha certeza que de fato existia. Quando a gente reparou, recentemente, com a prisão de traficantes, eles relataram que era essa atuação conjunta. Digamos que cessou. Não há uma data certa, mas de uns 20 dias para cá", comentou.



Um dos exemplos citados pelo delegado é uma invasão de traficantes da Vila Kennedy na Carobinha, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Nesta quinta-feira (7), 15 milicianos foram presos. Destes, seis foram baleados em confronto.

Ação na Gardênia Azul

Nesta quinta-feira (7), agentes da DRFA prenderam dois homens em flagrante por relação com a milícia que atua na Gardênia Azul, também na Zona Oeste do Rio, pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Um deles atirou contra os agentes antes da abordagem, mas foi rendido em seguida. Um adolescente infrator também foi apreendido.

A ação tinha como objetivo coibir roubos de veículos na região. Com eles, foram apreendidos três fuzis, três coletes balísticos, três rádio comunicadores, 137 munições de fuzil, 10 carregadores, três celulares, um binóculo e dois coturnos.