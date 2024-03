O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina) - Reprodução/Google Maps

Publicado 08/03/2024 19:40

Rio - Um funcionário de uma obra na Rua Professor Costa Ribeiro, em Jardim América, na Zona Norte do Rio, morreu atropelado por um caminhão do programa da prefeitura Asfalto Liso enquanto trabalhava, na manhã desta sexta-feira (8). Carlos Alberto, de aproximadamente 50 anos, trabalhava no projeto. Policiais militares do 16ºBPM (Olaria) foram acionados e a ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).

A Secretaria Municipal de Conservação lamentou a morte de Carlos e informou que o ocorrido foi um acidente de trabalho. A pasta menciona que ele prestava serviços a uma empresa terceirizada. “A Conservação já acionou a empresa, que está prestando assistência aos familiares, e segue acompanhando”, informa a secretaria.

A Polícia Civil apenas informou que o caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina) e que a investigação está em andamento.