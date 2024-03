Cachorros foram resgatados no Complexo do Alemão e serão enviados à adoção - Divulgação / SMPDA

Publicado 08/03/2024 18:05

Rio – Após denúncia, 14 cães, sendo dois deles filhotes, foram resgatados no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (8) pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA). Eles estavam abandonados em uma casa sem água e comida, desde que o seu tutor faleceu.

Vizinhos alimentavam os cães pelo muro, pois alguns estavam agressivos e não permitiam que ninguém entrasse na casa. A denúncia chegou através da Central de Atendimento ao Cidadão (1746).

Os cachorros foram encaminhados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, onde serão atendidos pela equipe de veterinários e serão vacinados, castrados, microchipados e depois, colocados para adoção.