Publicado 08/03/2024 17:31 | Atualizado 08/03/2024 17:41

Rio - O homem assassinado a tiros, nesta quarta-feira (6), em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio , já respondeu a um processo por homicídio. Rubens de Melo Barbosa, conhecido como Rubinho, chegou a ser condenado a 19 anos de prisão por um assassinato cometido no mesmo bairro.

Em 2010, Rubinho foi preso pela morte de Ramon Ribeiro dos Santos, na Estrada Cachoeira Grande, mesmo local onde ele foi baleado, nesta quarta. De acordo com investigações da época, o homem fazia parte de um grupo de extermínios na Zona Oeste e teria envolvimento em vários homicídios. Em 2006, ele teria matado Ramon a tiros sem direito à defesa e por motivo torpe.

Em 2013, o juiz Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, da 1ª Vara Criminal do Rio, condenou Rubens a 19 anos de prisão pelo assassinato. Na sentença, o magistrado escreveu que o homem participava de uma milícia que aterrorizava moradores da região com a prática de crimes gravíssimos.

"Observa-se que as circunstâncias nas quais o crime foi cometido são desfavoráveis ao réu, eis que agiu com intensa culpabilidade, pois espreitou a vítima chegar ao bar onde se encontrava, para, então, sem se importar com as demais pessoas que se encontravam no local, efetuar diversos disparos contra a vítima, inclusive no rosto e na nuca, numa verdadeira execução, bárbara e covarde. Observa-se que a conduta social do réu é igualmente reprovável, uma vez que é apontado como participante de uma milícia que aterroriza os moradores do local e pratica toda sorte de crimes gravíssimos. Finalmente, observa-se que o crime praticado é duplamente qualificado, pelo motivo torpe e por ter sido cometido com recurso que impossibilitou a defesa da vítima", diz a decisão.

Após cumprir parte da pena, Rubens deixou a prisão. Ele já teria deixado o grupo criminoso e abriu uma loja de material de construção na Estrada da Cachoeira Grande, que funciona desde 2010. Nesta quarta-feira (6), ele foi baleado em frente ao estabelecimento e o crime foi gravado por uma câmera de segurança.

A gravação mostra Rubinho andando por um terreno e em seguida esperando para atravessar, quando um carro cinza se aproxima diminuindo a velocidade. O carona abre a janela e atira. A vítima cai e fica se contorcendo até que outros dois homens aparecem para verificar o que havia acontecido.

Homem é morto a tiros em Pedra de Guaratiba



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/MjoulshtoX — Jornal O Dia (@jornalodia) March 7, 2024

Rubens foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará continuidade à investigação. A especializada busca entender a motivação e identificar os suspeitos do crime.