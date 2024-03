Carro se aproxima de homem e carona atira em Pedra de Guaratiba - Reprodução

Carro se aproxima de homem e carona atira em Pedra de GuaratibaReprodução

Publicado 08/03/2024 13:27

Rio - O ataque a tiros que tirou a vida de um homem, identificado apenas como Rubinho, na última quarta-feira (6), em Pedra de Guaratiba, aconteceu em frente a loja de materiais de construção da vítima. Nas imagens da câmera de segurança que flagraram a emboscada , é possível ver a fachada do estabelecimento que funciona desde 2010. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Homem é morto a tiros em Pedra de Guaratiba



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/MjoulshtoX — Jornal O Dia (@jornalodia) March 7, 2024

A câmera também mostra a aproximação dom carro, enquanto Rubinho se preparava para atravessar a rua. O veículo desacelera e, ao emparelhar com Rubinho a janela se abre e o carona começa a disparar. A vítima cai no chão se contorcendo até que dois homens se aproximam.

O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona oeste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso aconteceu na Estrada da Capoeira Grande.

Segundo a Polícia Militar, agentes do PMs 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local para verificar denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegar no endereço, o fato foi confirmado.

Inicialmente, o registro da ocorrência foi feito na 43ª DP (Guaratiba), mas acabou transferido para a DHC após a morte de Rubinho. A especializada dará sequência nas investigações.