Imagem de Davi está estampada na embalagem da droga que está sendo comercializada na comunidadeReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/03/2024 11:56 | Atualizado 08/03/2024 12:02

Rio - Traficantes da comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana, estão usando a foto do participante Davi Brito, um dos favoritos a ganhar a 24ª edição do Big Brother Brasil, para vender drogas. Um pacote de maconha chamou a atenção pela imagem do brother estampada na embalagem. O vídeo viralizou nesta quinta-feira (7).



A imagem da droga, com a inscrição da facção Comando Vermelho, viralizou na internet e serviu como estratégia para impulsionar as vendas do entorpecente. No vídeo, um dos traficantes chega a comentar: "Só brotar meus amigos, haxixe de 5 da Chácara, campeão do BBB e campeão das vendas".

Davi é um dos favoritos do programa. O rapaz, que é motorista de aplicativo, já conta com quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais, em pouco mais de 50 dias de confinamento.

Procurada, a Polícia Militar informou que "esse tipo de material precisa ser submetido a procedimento investigativo". Já a Civil não respondeu se há alguma investigação em andamento para coibir a prática na região. O espaço está aberto para manifestações.

