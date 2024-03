Nova unidade da Casa da Mulher Carioca é inaugurada em Campo Grande - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Nova unidade da Casa da Mulher Carioca é inaugurada em Campo GrandeMarcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 08/03/2024 13:20

Rio - Na semana dedicada a homenagear as conquistas e lutas das mulheres, o município do Rio ganha novos espaços de atendimento ao público feminino. Nesta sexta-feira (8), foi inaugurada a quarta Casa da Mulher Carioca, em Campo Grande, na Zona Oeste. O local oferece cursos de capacitação gratuitos, atendimento psicológico e orientação jurídica para as mulheres em situação de violência. No sábado (9), será a vez da estreia da quinta unidade, em Coelho Neto, na Zona Norte.

O evento de inauguração do polo de Campo Grande também apresentou a abertura de inscrições para cursos de capacitação. Ao todo, são mais de 15 mil vagas onde as interessadas podem se candidatar através de um formulário no site oficial até o dia 23 de março.

A secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, esteve presente na inauguração da nova unidade ao lado do secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere.

"Nós teremos mais de 50 áreas de formação, como também psicólogas, advogadas e assistentes sociais e outros diferentes serviços, bem aqui no centro do Calçadão de Campo Grande. Que bom que estamos aqui neste 8 de março para celebrar a vida da mulher e dizer que as oportunidades estão aqui para transformar a vida de muitas mulheres e de suas famílias" comentou a secretária Joyce Trindade.

Na manhã desta quinta-feira (7), houve, também, a entrega de novas instalações da Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo, Zona Oeste.

Segundo a Prefeitura, somente no ano passado, mais de 62 mil mulheres foram capacitadas para o mercado de trabalho através das Casas da Mulher Carioca. Com uma média de 6,5 mil atendimentos por mês em cada unidade, mais de 372 mil mulheres foram beneficiadas desde 2021.

A unidade da Casa da Mulher Carioca de Campo Grande fica na Rua Mário Barbosa 137.