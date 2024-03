Vacinação itinerante acontece de 18h às 21h - Divulgação / SMS

Publicado 08/03/2024 11:07

Rio - A Tijuca receberá dois novos pontos itinerantes de vacinação contra a dengue. O primeiro deles será montado nesta sexta-feira, na Praça Afonso Pena, em uma van da prefeitura do Rio. As crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão poder receber o imunizante entre 18h e 21h.

No sábado (9), o projeto ‘VanBora’ segue para a Praça Xavier de Brito, no mesmo bairro. A vacinação seguirá a mesma faixa etária e também acontecerá das 18h às 21h.



"O veículo é um ponto de vacinação itinerante, tripulado por profissionais de saúde, que aplicam as vacinas nos locais onde é estacionado", explicou a Secretaria Municipal de Saúde.



Além da vacina da dengue, também serão realizadas a atualização da carteira de vacinação com imunizantes da HPV, que previne principalmente câncer de colo de útero e ACWY, contra meningites.



Vale lembrar que a vacinação segue normalmente nas clínicas da família, centros municipais de saúde, no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e no Espaço Vacina, Rio, no ParkShoppingCampoGrande.



Os cariocas que já tiveram dengue precisam esperar seis meses a partir do início dos sintomas para receber o imunizante.