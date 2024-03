Movimentação dos camelôs na Uruguaiana, esquina com Rua da Carioca, durante protesto - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Movimentação dos camelôs na Uruguaiana, esquina com Rua da Carioca, durante protestoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 08/03/2024 10:37 | Atualizado 08/03/2024 12:24





Durante o protesto, ambulantes gritavam "Camelô é trabalhador" e frases como "Se a gente não trabalha, o povo também não vai chegar no trabalho". O trânsito ficou intenso na região. Equipes da prefeitura e da Polícia Militar estiveram no local. Rio - Camelôs realizam uma manifestação nesta sexta-feira (8) no Centro do Rio contra a proibição do comércio irregular na Rua Uruguaiana . No ato, faixas foram levantadas fechando o trânsito na Avenida Presidente Vargas. A ação ocorre após o prefeito Eduardo Paes definir dia 25 de março para remoção dos ambulantes do local.Durante o protesto, ambulantes gritavam "Camelô é trabalhador" e frases como "Se a gente não trabalha, o povo também não vai chegar no trabalho". O trânsito ficou intenso na região. Equipes da prefeitura e da Polícia Militar estiveram no local.

Segundo a Cet-Rio, por volta das 11h, a pista central da Avenida Presidente Vargas já havia sido liberada, no sentido Candelária. Enquanto a pista lateral permanece interditada, no mesmo sentido. Assim como a pista Central, na direção da Praça da Bandeira. Depois de todas as faixas serem liberadas, os ambulantes se reuniram Rua na Uruguaiana, esquina com Rua da Carioca.

Conhecida como Maria dos Camelôs, a coordenadora do projeto Movimento Unidos do Camelô (Muca) comentou que usa o Dia Internacional da Mulher para lutar pelos direitos da categoria.



"Estou acordando cedo e indo para a Rua Uruguaiana todos os dias desde o pronunciamento do prefeito Eduardo Paes sobre a remoção de trabalhadores na região. Minha dedicação está voltada para a organização da categoria. A minha única forma de celebrar o Dia das Mulheres é demonstrar a força feminina na luta popular e resistir às injustiças promovidas pelo próprio estado, sendo uma fonte de coragem para tantas outras pessoas", disse.



Entenda a proibição

Segundo prefeito, a região é investigada como ponto de venda de mercadorias roubadas, especialmente celulares. Além disso, um relatório da Seop mostrou que no local há uma cobrança de taxa no valor de R$ 100, feita por semana aos camelôs, para que possam usar o espaço público para trabalhar. A decisão do impedimento da instalação de barracas e pontos de comércio na calçada da Rua Uruguaiana foi em conjunto com o governador Cláudio Castro.

Apesar da data marcada para retirada dos camelôs do local, a Subprefeitura do Centro e a Secretaria de Ordem Pública ainda não informaram como será o processo de cadastro para os ambulantes se legalizarem e quais serão as próximas medidas adotadas.

Com a proibição haverá mudanças no trânsito. Ainda segundo o prefeito, os veículos que passarem pela Avenida Rio Branco poderão entrar na Rua da Assembleia, que neste trecho servirá como mão dupla, para pegar a Rua Uruguaiana, que servirá como conexão com a Avenida Presidente Vargas. As obras para estas adaptações devem durar até 15 dia.