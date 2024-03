Ação foi realizada por policiais da 37ªDP - Reprodução/Google Maps

Publicado 08/03/2024 17:27 | Atualizado 08/03/2024 17:46

Rio - Anderson Costa Vieira de Melo, acusado de integrar uma milícia que atua na Ilha do Governador, foi preso na manhã desta sexta-feira (8) por policiais civis da 37ª DP e policiais militares do 17º BPMERJ, ambos na Ilha. Ele agia extorquindo motoristas de aplicativos que circulam no local.

Ele estava sendo monitorado pelos policiais por ser responsável por recolher as 'taxas' dos motoristas de aplicativos e repassá-las aos traficantes do Complexo do Dendê, dominado pela facção Terceiro Comando Puro, liderada pelo traficante Mario Henrique Paranhos de Oliveira, conhecido como 'Neves'.

De acordo com a Polícia Civil, Anderson foi revistado e encontrada grande quantia em dinheiro, fruto da extorsão.

"A ação foi desencadeada nesta sexta feira, pois, de acordo com as investigações, era o dia em que os motoristas efetuavam o pagamento e recebiam o selo, que funciona como uma espécie de autorização para eles circularem sem sofrerem represálias", disse o delegado Felipe Santoro.

As investigações mostram que, aproximadamente, 300 motoristas são extorquidos semanalmente pelos milicianos, que arrecadam cerca de R$ 60 mil mensais.

O delegado afirma que os depoimentos colhidos evidenciam que além de praticarem crimes relacionados ao tráfico de drogas, os criminosos praticam atividades típicas de narcomilícia.