Homem publica vídeos de mulheres de biquíni nas praias do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/03/2024 17:16 | Atualizado 08/03/2024 17:20

Rio - A Polícia Civil ainda tenta identificar o homem responsável por expor fotos e vídeos de mulheres de biquíni nas praias do Rio. Após a denúncia do feita na quinta-feira (7) , o homem, que se identifica como vendedor ambulante, parece não ter se inibido com a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Ele trancou o perfil, mas continua fazendo publicações expondo os corpos das mulheres.