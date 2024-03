Nova sala de apoio à amamentação foi pensada em um conceito humanizado - ROGERIO SANTANA

Nova sala de apoio à amamentação foi pensada em um conceito humanizadoROGERIO SANTANA

Publicado 08/03/2024 16:46

Maternidade integra conjunto de obras de modernização que a unidade recebeu no último ano ROGERIO SANTANA

O HEAL é referência em atendimento de alta complexidade ROGERIO SANTANA

Rio - Foi inaugurada pelo governo do estado, nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a nova maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. A ala integra o conjunto de obras de modernização que a unidade recebeu no último ano, com investimentos de R$ 6 milhões da Fundação Saúde do Estado. Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade conta com 36 leitos distribuídos por 12 enfermarias, novos banheiros, camas, berços e poltronas.O consultório de atendimento neonatal e a sala de exame obstétrico, clínico e de ultrassom também foram reformados e receberam novos aparelhos. A maternidade ganhou ainda uma sala de apoio à amamentação.As obras compõem o Projeto Ninho, um modelo de atendimento humanizado que visa proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para mães e bebês, além de oferecer informações e orientações importantes. Diante disso, cada enfermaria da maternidade tem o nome de um pássaro.Outra ação da maternidade é o programa Mamãe Nota 10, que conta com o Espaço Ninho, onde todas as mães recebem informações sobre cuidados com o bebê, a forma correta de dar o banho e questões relacionadas ao sono, choro, cólicas e como agir em casos de engasgo, por exemplo. As orientações são dadas por uma equipe multidisciplinar formada por enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.Além disso, o Programa Laços, iniciado em junho de 2023, reúne itens de higiene e cuidados e também integra as iniciativas de humanização.Em 2023 o hospital também ganhou a nova emergência clínica e ortopédica, inaugurada em junho. A Fundação Saúde assumiu a gestão em fevereiro do ano passado. O HEAL é referência em atendimento de alta complexidade para a população de sete municípios da Região Metropolitana 2.A nova sala de apoio à amamentação foi pensada dentro do conceito de atendimento humanizado que vem sendo implantado na unidade. Com com luz suave, cadeiras confortáveis e design inspirado em ninhos com pássaros e filhotes, o ambiente visa transmitir uma sensação de tranquilidade na hora do aleitamento.