Croqui divulgado pelo prefeito mostra futuro memorial no Parque Piedade - @eduardopaes

Croqui divulgado pelo prefeito mostra futuro memorial no Parque Piedade@eduardopaes

Publicado 08/03/2024 14:46

Rio - O Parque Piedade, que está sendo construído no terreno da antiga Universidade Gama Filho, na Zona Norte, terá um memorial contando a história da instituição. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes em suas redes sociais, na última quarta-feira (6). O espaço também vai resgatar a trajetória do extinto Colégio Piedade.

fotogaleria



Após a implosão dos prédios que formavam o complexo educacional, Após a implosão dos prédios que formavam o complexo educacional, as obras do novo parque foram iniciadas em setembro de 2023 , com previsão de término para outubro deste ano. O espaço público ocupará uma área de 18 mil metros quadrados, com pista de skate, academia, campo de futebol e parque infantil, além de área para eventos e feiras. O investimento é de R$ 50 milhões. Outros R$ 80 milhões foram gastos na desapropriação do terreno.

Em janeiro, Eduardo Paes denunciou que bandidos estavam tentando extorquir as empresas responsáveis pela obra do parque, cobrando cerca de R$ 1 milhão para "permitir" que a construção continuasse. No último dia 24, a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de exigir taxas indevidas.

História



Fundada em 1951 pelo ministro Gama Filho, a instituição chegou a ser a maior faculdade de medicina do Brasil.



Os problemas financeiros aumentaram na década de 2000, quando foi constatada uma dívida de mais de R$ 200 milhões. Sob administração do grupo Galileo Educacional, que assumiu a Gama Filho com objetivo de reestruturá-la, a instituição recebeu investimentos, no entanto, não conseguiu se reerguer.



A faculdade fechou as portas em 2014, e, dois anos depois, a Justiça do Rio decretou falência.