Reconhecimento facial foi implementado no final de 2023 - Divulgação/PMERJ

Reconhecimento facial foi implementado no final de 2023Divulgação/PMERJ

Publicado 08/03/2024 15:53 | Atualizado 08/03/2024 15:54

Rio- A Polícia Militar alcançou chegou a 50 prisões com o uso do software de reconhecimento facial, na última quinta-feira (7). O resultado foi obtido em pouco mais de dois meses de utilização do sistema, que foi inaugurado na virada de ano.

Entre os presos, estão indivíduos procurados pelos crimes de homicídio, feminicídio, associação ao tráfico de drogas, furto e roubo a mão armada. A prisão mais recente aconteceu no Centro do Rio.

O sistema está funcionando em toda a orla das Zonas Sul e Oeste da Capital, nas praias que vão do Leme a Barra de Guaratiba, estações do Metrô e SuperVia, além dos bairros: Lapa, Leblon, Laranjeiras ,Centro, Botafogo, Tijuca, Vila Isabel, Barra da Tijuca e Jardim Botânico, transmitindo imagens em tempo real ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Praça Onze.

"A tecnologia vem desempenhando um papel fundamental na melhoria da segurança do estado do Rio de Janeiro. A implementação de sistemas de vigilância por vídeo, reconhecimento facial e análise de dados têm sido eficazes na prevenção e prisão de criminosos foragidos da Justiça, de forma rápida e precisa", afirma a nota da PM.

Os investimentos na área tecnológica continuam, o comando da Corporação já colocou em curso um planejamento para a aquisição de mais de 500 câmeras, o que expandiria o sistema para 650 câmeras em funcionamento em todo o Rio de Janeiro, o que prevê um investimento de R$ 3 milhões.