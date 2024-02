Ele foi conduzido a 4ªDP - Reprodução/Google Maps

Publicado 24/02/2024 16:12 | Atualizado 24/02/2024 16:31

Rio- Um homem foi preso após ser identificado através do sistema de reconhecimento facial, nesta sexta-feira (23). Ele foi detido por policiais militares do 5ºBPM (Centro).

De acordo a Polícia Civil, após a identificação, ele foi conduzido a 4ª DP (Presidente Vargas), onde foi cumprido um mandado de prisão pendente contra ele pelo crime de feminicídio.

Implementado em dezembro do ano passado, o Reconhecimento Facial já identificou 28 pessoas com mandatos de prisão em aberto. Destes, 11 ocorreram no período do Carnaval.