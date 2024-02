Ação da Polícia Federal aconteceu durante atracação do navio - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 24/02/2024 14:00 | Atualizado 24/02/2024 14:01

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã deste sábado (24), um homem que transportava quase 5 kg de cocaína. A droga foi encontrada durante abordagem a um navio de cruzeiro, realizada na Baía de Guanabara, no momento da atracação do navio no porto do Rio.

De acordo com a PF, o criminoso, que não teve a identidade revelada, estava viajando de Ilhéus, na Bahia, para o Rio. Ainda de acordo com a corporação, ele comercializa drogas com o apoio de uma comparsa, que já havia sido foi presa com entorpecentes. Na ocasião, no entanto, o homem conseguiu escapar.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, que foi cumprido após ação de agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima, com apoio da Guarda Portuária do Rio. O preso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.

A ação deste sábado faz parte da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que tem o objetivo de fortalecer o combate ao tráfico de drogas e armas. Ela acontece nos portos do Rio, Itaguaí, na Região Metropolitana, e Santos, em São Paulo. Além dos aeroportos do Galeão, na Zona Norte, e de Guarulhos, em São Paulo.