Yasmin Brunet usa argolas com búzios no Big Brother Brasil 2024 - Renan Areias

Yasmin Brunet usa argolas com búzios no Big Brother Brasil 2024Renan Areias

Publicado 25/02/2024 00:00

Há quem torça o nariz para o programa, mas não se pode negar que o Big Brother Brasil (BBB) dá o tom à moda desde a primeira edição. A casa mais vigiada do Brasil é uma verdadeira vitrine de estilos diferentes.

Da versão de 2024, muitos acessórios já viraram febre. Não é preciso prestar muita atenção para perceber, por exemplo, a presença da presilha em formato de flor, usada por Yasmin Brunet e Giovanna, em muitas cabeças e lojas por aí.

Termômetro das ruas, diversos itens utilizados na casa chegam até as lojas da Saara, no Centro, facilitando a procura de quem quer entrar na moda do BBB gastando bem pouco.

Na Bolsão Rio Biju, na Galeria 286, a presilha de flor sai a R$ 12 e tem de diversas cores. Ainda na loja, é possível encontrar a bandana e os lenços que Leidy Elin faz de prendedor de cabelo, por R$ 3 e R$ 12, respectivamente. E sabe aquela touca de cetim que Pitel usa para proteger os fios? Sai a R$ 2,50 na loja.

Próximo ao Bolsão Rio Biju, é possível encontrar um modelo de viseira preta no estilo usado pela niteroiense Fernanda. No carnaval, muitas foliãs apostaram na fantasia de "Nanda", com a viseira. A peça custa R$ 15 na Victoria 284.

Mais diferentão

Mesmo sendo o item mais diferentão da edição atual do BBB, o maxibrinco de planta usado bailarina paraense Alane Dias, em uma referência à natureza e ao norte do país, não foi encontrado na Saara pelo MH. Com um design criativo, a peça traz um toque tropical que pode ser visto em modelos de folhas de metais pintados da loja Maxibeleza.

Yasmin e Leidy Elin têm em comum a escolha por elementos marinhos como búzios para compor o visual. Leidy aposta nos colares, enquanto Yasmin nas argolas. Na Chasky Artesanato, um par similar sai a R$ 10.

Os colares de Leidy estão em diversas lojas. Os melhores preços e modelos foram na Vivat, que tem peças folheadas. É o caso do cordão com búzios, no valor de R$ 8,99. Já o colar com búzios coloridos custa R$ 6,99.

Outro artigo em alta são os brincos com penas coloridas, usados pela amazonense Isabelle. O objeto é encontrado na Lamistika, a partir de R$ 4.