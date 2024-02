Publicado 25/02/2024 00:00

Na manchete: confira dicas para ajudar no envio da declaração do Imposto de Renda. Prazo começa em 15 de março.

Ato em homenagem a porteiro assassinado na porta de escola é realizado em Niterói.

Dor e revolta no enterro de pastora morta na Gardênia Azul.

Homem é preso pela Polícia Federal com 5 kg de cocaína em navio de cruzeiro.

Terminal Gentileza começa a funcionar com elogios de passageiros.

Ex-passista e ícone do Carnaval do Rio, Maria Lata D'Água morre, aos 90 anos.

No D Mulher: Rafa Kalimann comemora a oportunidade de atuar em sua primeira novela, 'Família É Tudo'.

No Ataque: Vascão vence o Volta Redonda (2 a 1) e segue no G-4. Fogão bate o Audax (2 a 0) no Niltão.

Ainda no Ataque: Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, às 16h.