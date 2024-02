Edson Davi, de 6 anos, está desaparecido desde o dia 4 de janeiro de 2024 - Cleber Mendes/Agência O DIA

Edson Davi, de 6 anos, está desaparecido desde o dia 4 de janeiro de 2024Cleber Mendes/Agência O DIA

Publicado 24/02/2024 22:31 | Atualizado 24/02/2024 23:05

Rio - "É extremamente doloroso não tê-lo conosco e não saber se ele vai ou não completar sete anos de vida". Esse é o desabafo de Giovanna Araújo, irmã do menino Edson Davi Silva Almeida, realizado em sua rede social, neste sábado (24), véspera do aniversário do irmão. A família fará um novo protesto no Posto 4, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste domingo (25), mesmo local onde a criança desapareceu em janeiro

Em uma postagem no Instagram, Giovanna lamentou a ausência do irmão em uma data que o menino gostava de estar com a família e com amigos. A jovem ainda cobrou respostas sobre o desaparecimento.

"É triste saber que não vamos poder comemorar seu sétimo aniversário junto com a família e os amigos que sempre estiveram presente. É extremamente doloroso não tê-lo conosco e não saber se ele vai ou não completar 7 anos de vida. Ao mesmo tempo, já faz mais de 50 dias do desaparecimento do Edson Davi e o silêncio continua. Não temos respostas. Não temos paz. Não vamos aceitar essa falta de resposta! Vamos continuar lutando para saber o que aconteceu com o Davi. Não vamos esquecê-lo!", escreveu.

Giovanna pediu para que novas testemunhas sejam ouvidas na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), responsável pelo caso. A principal linha de investigação da especializada indica que o menino se afogou, pois não foram encontradas imagens dele saindo da praia e há gravações que mostram a criança próximo ao mar. Contudo, a família não acredita em afogamento.

De acordo com a Polícia Civil, a DDPA já analisou imagens de 13 câmeras de segurança localizadas ao redor da orla da Praia da Barra, em um perímetro de dois quilômetros. Não há registro de Edson deixando o local.

A família do menino, por sua vez, acredita que há uma câmera na orla que poderia ter registrado a movimentação, mas que estava fora de serviço no dia do fato. No dia 30 de janeiro, um novo vídeo deu esperanças para a família do menino. As imagens mostram Edson Davi na barraca dos pais com o cabelo seco , minutos antes do seu desaparecimento ser notado.

A gravação foi realizada por um funcionário da barraca e seria de um momento posterior ao dos vídeos que mostram a criança próximo ao mar. Para Edson dos Santos Almeida, pai do menino, as imagens são uma pista de que havia muitas pessoas na praia naquele momento e que se o menino fosse visto entrando no mar, a família teria sido avisada. Segundo a família, a filmagem é de 16h46. Às 17h, ele não foi mais visto.

Bombeiros não viram Edson Davi entrar na água

Os militares do Corpo de Bombeiros que trabalhavam no dia do desaparecimento de Edson Davi e estavam afastados por questões psiquiátricas, disseram em depoimento, no último dia 29, que não viram o menino entrar na água.

Segundo a delegada Elen Souto, os bombeiros afirmaram que o mar estava agitado e que havia uma vala bem em frente à barraca da família. Os salva-vidas também destacaram que três bandeiras vermelhas estavam afixadas e que não viram a criança entrar na água. "Os bombeiros não viram nada, mas narraram que o mar estava agitado", contou.