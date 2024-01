Menino aparece com o cabelo seco em novas imagens reveladas pela Civil - Reprodução

Publicado 30/01/2024 16:01 | Atualizado 30/01/2024 16:35

Rio - Novas imagens analisadas pela Polícia Civil mostram o menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, na barraca dos pais com o cabelo seco, minutos antes do seu desaparecimento ser notado, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste . A família acredita que não houve afogamento. Até o momento, a investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) não encontrou imagens que mostram o menor saindo da praia.

A gravação foi realizada por um funcionário da barraca e seria de um momento posterior ao dos vídeos que mostram a criança próximo ao mar. Para Edson dos Santos Almeida, pai do menino, as imagens são uma pista de que havia muitas pessoas na praia naquele momento e que se o menino fosse visto entrando no mar, a família teria sido avisada. Segundo a família, a filmagem é de 16h46. Às 17h, ele não foi mais visto.

"Por volta das 17h, eu senti a falta dele. Aí minha mulher ligou. Pedi para um funcionário meu ir até a margem ver se achava ele e fiquei desesperado. Foi perto de um hotel onde tinha muito movimento de criança e não o vi. Subi do lado do quiosque, depois fui a um estacionamento onde todos o conheciam, procurei no calçado de um em um", disse Edson.

"Se ele entrasse na água, o pessoal que estava ali iria me avisar. Ele não entrou na água, ele tinha medo de água. Não podia entrar na água sozinho. No horário que ele estava jogando futebol ali, o pessoal foi embora, ele foi direto parta barraca. Daquele momento que ele saiu dali, ele sumiu. Por volta das 17h não vi mais o Davi. Não foi afogamento, todo mundo aqui conhece ele e falou que ele não entraria na água. Ele é um menino esperto, comunicativo, sabe o que certo e errado. Ele foi levado por alguém", argumentou o pai.

De acordo com a Polícia Civil, a DDPA já analisou imagens de 13 câmeras de segurança localizadas ao redor da orla da Praia da Barra, em um perímetro de dois quilômetros. A nova gravação mostra o menino na barraca do pai logo após a partida de futebol. Contudo, ainda não há registros mostram ele saindo da praia. A investigação segue em andamento.

Buscas no mar

Nesta terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros segue pelo 26º dia procurando pelo menino na praia da Barra da Tijuca. As buscas foram ampliadas para área além do posto 4 e equipes de militares procuram por Davi pela areia e pelo mar.

A operação conta com o empenho de guarda-vidas, mergulhadores, quadriciclos, motos-aquáticas, drones e helicópteros.



Tendo em vista as correntes marítimas e a possibilidade de deslocamento da vítima para locais mais distantes da costa, longe do ponto de possível submersão, a corporação ampliou a área de atuação.

Atualmente, além dos pontos vistoriados pelos guarda-vidas em toda a orla da Barra, Recreio, Guaratiba e Sepetiba, há emprego de recursos também em praias da Zona Sul e de Niterói, onde aeronaves fazem sobrevoos diários.



Mergulhadores permanecem de prontidão para acionamento em caso do surgimento de algum novo indício. A operação segue sem previsão de encerramento.