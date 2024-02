Ameaças a funcionários de empreiteira que constrói Parque Piedade aconteceram em janeiro - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/02/2024 17:33 | Atualizado 24/02/2024 17:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (24), um dos suspeitos de participar da tentativa de extorsão a funcionários da empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade . José Roberto Muniz de Sousa foi encontrado na casa da namorada, no Méier, Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, José participa de uma organização criminosa que extorquiu dinheiro de construtoras contratadas pela prefeitura para realizarem obras em bairros da Zona Norte, como Encantado e Água Santa. A prisão foi realizada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

Em janeiro, o homem teria sido um dos criminosos que ameaçou funcionários do Consórcio Parque Piedade HFB – que reúne as empresas Hydra Engenharia e Saneamento, Fábio Bruno Construções Limitada e Biovert Florestal e Agrícola -, responsáveis pelas obras do Parque Piedade. A denúncia do crime foi feita pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) nas redes sociais.

O suspeito responde pelos crimes de extorsão, organização criminosa, tráfico, associação para o tráfico e receptação. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 42ª Vara Criminal.

José é considerado pela investigação um dos aliados do traficante Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, apontado como responsável por exigir um pagamento de R$ 500 mil para liberar as obras do Parque Piedade.

No dia 11 de janeiro, a Draco pediu a prisão de Jean e enviou o inquérito para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que aceitou e denunciou o criminoso pelos crimes de associação criminosa, extorsão e ameaça.

Segundo a denúncia, Jean ameaçou com uma arma de fogo o engenheiro responsável pela construção. O homem teria sido abordado no canteiro de obras e levado ao Morro do Dezoito, em Água Santa. No local, o traficante, considerado líder do tráfico na comunidade, já o aguardava com outros três homens armados e exigiu o pagamento de R$ 500 mil para liberar a construção do Parque Piedade. A vítima respondeu que iria repassar a exigência para a Prefeitura do Rio, responsável pela contratação da obra, e, em seguida, foi liberada pelos criminosos.

As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023, depois que a Universidade Gama Filho foi demolida. No espaço onde funcionava a instituição, de aproximadamente 18 mil metros quadrados e que está abandonado desde 2014, será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira. A previsão é de que o espaço esteja pronto até outubro de 2024. O valor total da construção é de R$ 65 milhões. O cronograma para a construção segue mesmo após a tentativa de extorsão.

Veja quem é Jean do 18

Considerado um detento de altíssima periculosidade, Jean Carlos está foragido desde que escapou da Penitenciária Lemos de Brito , no Complexo Penitenciário de Gericinó, em janeiro de 2023. Jean do 18 é condenado e réu em mais de 20 casos. Ele também é apontado o líder do tráfico que atua no Morro do Dezoito, próximo ao parque.

Ele estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação no Morro do Dezoito. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Jean e outros dois comparsas estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e conseguiram fugir com a ajuda de uma corda feita com lençóis (Teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.