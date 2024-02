Maria Clara e Matheus ficaram felizes com o novo terminal - Reginaldo Pimenta

Publicado 24/02/2024 17:02 | Atualizado 24/02/2024 17:11

Rio- O Terminal Intermodal Gentileza, localizado no Gasômetro, Zona Portuária do Rio, começou a funcionar para o público neste sábado (24). O local, que faz a conexão entre o VLT, o corredor BRT Transbrasil e linhas de ônibus regulares, foi inaugurado nesta sexta-feira (23) com a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente Lula e de outras autoridades.

O primeiro dia "para valer" foi marcado pelo movimento bastante reduzido. Passageiros ouvidos por O DIA destacaram que o terminal irá melhorar a mobilidade na cidade.

"Vai ser um facilitador. Aqui você pode ir para vários pontos do Centro e da Avenida Brasil um pouco mais rápido, sem trânsito. Reduz muito o tempo que passamos no transporte", disse o auxiliar de escritório Pablo Conceição, de 31 anos, que também elogiou as novas instalações: "Para mim, é o terminal mais bonito do Rio de Janeiro." No entanto, a preocupação dele é de que o espaço que se mantenha assim: "Vamos torcer para que tudo fique perfeito."

A agente de apoio à educação especial Maria Clara de Souza, 26, também alertou sobre a conservação. "Espero que a população mantenha, né? Porque é direito nosso usufruir disso, um transporte digno. Não tem como reclamar, mas quem tem que manter somos nós. Devemos honrar e se virmos alguma coisa, denunciar", disse Maria, que acompanhava o noivo, o estudante de Radiologia Matheus Viana, 27. Ele é paciente crônico no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), e todos os dias precisa se consultar na unidade, que fica bem perto, na Avenida Brasil 500.

"Moramos no bairro da Penha, então essa conexão vai facilitar muito a minha vida aqui para conseguir chegar. Minhas consultas são diárias. Geralmente demora em torno de 1h10 ou até 50 minutos no dia mais rápido. Hoje vou fazer em 20 minutos", contou Matheus, que usou o BRT para ir e voltar do Into.

Nessa primeira etapa, o BTR Penha, do corredor Transcarioca, funcionará com destino ao Gentileza diariamente apenas das 12h às 14h, com intervalos de 10 minutos. O itinerário passa por Ibiapina, Olaria, Cardoso de Moraes e Santa Luzia. Não haverá, porém, paradas nas estações do corredor Transbrasil. Elas ficarão abertas para embarque e desembarque somente a partir de 30 de março, segundo a Secretaria Municipal de Transportes.

O psicólogo e professor Rafael Gonçalves, 31, também passou pelo local neste sábado, indo para a Cinelândia, via VLT. Ele contou, porém, que ainda não sabia da existência do espaço. "Eu estava indo procurar apartamento em São Cristóvão, quando percebi que é um terminal que fica próximo à região e tem fácil acesso ao Centro, onde moro atualmente."

Ele também comemorou a integração para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha, uma das novidades que o Gentileza oferece, através de um ônibus expresso. "Facilita muito o acesso ao Galeão. Para nós moradores do Centro era um aeroporto que ou só chegava de carro ou se desse a sorte de pegar um ônibus para integração no Fundão. Facilita muito com uma integração única no proprio terminal."

O chamado TIG-GIG, translado direto entre o terminal e o aeroporto, também deve ser um aliado dos passageiros que chegam ao Rio pela Rodoviária, que fica bem perto do Gentileza. O trajeto é feito por ônibus executivo, com espaço para malas. O horário de funcionamento é das 6h à 0h, com intervalos de 20 minutos. A passagem custa R$ 15.

Nas redes sociais, a Secretária Municipal de Transportes, Maína Celidônio, publicou um vídeo mostrando o trajeto entre os dois.

Morador de São Cristóvão, Antônio Gabriel, 24, acredita que o terminal vá ter um impacto muito positivo na região. "Sinto que o bairro tinha essa carência. Esteticamente o terminal é lindo, e a integração entre os modais, perto da Rodoviária, é muito boa. Além da revitalização que ele trouxe para o entorno, como a Rua São Cristóvão, que era abandonada há anos e ficou linda. Acredito que vá trazer mais movimento para ali. Vai impactar muito não só na minha vida mas na de bastante gente que mora por aqui", comentou o estudante de Arquitetura, que saiu do local de VLT com destino à estação Carioca.

Outra novidade importante é que pontos finais de cinco itinerários mudaram para dentro do Terminal Gentileza. O objetivo da prefeitura é oferecer transporte para todas as regiões da cidade. As linhas são: 104 (T. Gentileza x São Conrado); 133 (T. Gentileza × Largo do Machado); 301 (T. Gentileza x Barra da Tijuca); 302 (T. Gentileza x Barra da Tijuca); e 353 (T. Gentileza × Praça Seca).

O nome do espaço homenageia o Profeta Gentileza (1917–1996), que ficou conhecido por espalhar mensagens de amor, paz e solidariedade pelas ruas do Rio, muitas delas eternizadas nas pilastras de concreto dos bairros do Caju e Santo Cristo, na Zona Portuária.

*Colaborou Reginaldo Pimenta