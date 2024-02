Criminoso rendeu ator Igor Lage e sua família com uma arma - Reprodução

Publicado 24/02/2024 19:29

Rio - Uma câmera de segurança gravou o momento do assalto à mão armada contra o ator e empresário Igor Lage e sua família, nesta quinta-feira (22), no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. A gravação foi divulgada pela própria vítima nas redes sociais.

O vídeo mostrou o carro do ator sendo abordado por um criminoso armado. O suspeito manda a família sair do veículo e rouba seus pertences. Um segundo homem aparece, usando capacete assim como o primeiro, e leva carro de Igor. A família chegou a ser ordenada a ficar no chão da calçada.

Câmera grava assalto a ator Igor Lage no Engenho Novo.



Crédito: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/5ldfG2JaWS — Jornal O Dia (@jornalodia) February 24, 2024

Ambos os criminosos apareceram em uma motocicleta. Em seu stories, no Instagram, deu detalhes do crime.

"Ontem [quinta-feira], por volta das 17h, na rua da minha mãe, aqui no Engenho de Dentro, eu sofri um assalto. Levaram meu carro, o meu celular, o celular da minha filha, da minha sobrinha, da minha irmã, de todo mundo que estava no carro. Fiquei na mira de uma arma por alguns segundos, mas pra gente parece que são alguns minutos, uma eternidade", disse o ator, que ficou conhecido por interpretar o Pingo na novela 'Vamp', da TV Globo.

O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento para apurar a autoria do crime.