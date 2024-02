A prisão foi realizada por agentes da 35ªDP - Divulgação/PCERJ

Publicado 24/02/2024 17:25

Rio- Uma mulher foi presa acusada de matar o próprio marido, neste sábado (24). Ela foi detida em Piabetá, distrito de Magé, na Baixada Fluminense, por agentes da 35ª DP (Campo Grande).



De acordo com as investigações, na sexta, 23, a mulher ateou fogo no marido e ainda o impediu de procurar socorro, subindo no capô do carro, fazendo com que ele não conseguisse sair com o veículo.

Após a vítima falecer, a unidade representou pela prisão temporária da autora, que foi concedida pela Justiça e cumprida pelos agentes da distrital.



No momento da prisão, ela estava escondida na casa de parentes. A mulher vai responder pelo crime de homicídio qualificado.