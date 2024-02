Ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Publicado 24/02/2024 15:51

Rio - Um adolescente de 14 anos foi apreendido, na tarde deste sábado (24), apontado como olheiro de criminosos da região do Itanhangá, na Zona Oeste. De acordo com a PM, esta é a segunda vez em que ele é apreendido em menos de uma semana. A identificação dele não foi divulgada.

Ainda segundo a corporação, o jovem estava em cima de um prédio, de onde observava as ações de agentes para informar aos criminosos que atuam na região quando foi surpreendido por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Os agentes encontraram com o adolescente um rádio transmissor.

Junto dele, havia um homem, que não identificado. A Polícia Militar afirma que não tem informações sobre o este outro suspeito.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).