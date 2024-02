Material apreendido com o criminoso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu) - Reprodução / @pmerj

Material apreendido com o criminoso foi encaminhado à 34ª DP (Bangu)Reprodução / @pmerj

Publicado 24/02/2024 11:26 | Atualizado 24/02/2024 11:28

Rio - Um homem morreu após troca de tiros com policiais do 14º BPM (Bangu), na esquina da Avenida Engenheiro Pires Rabelo com a Rua Tibagi, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado (24).

Após o confronto, o suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, onde ficou preso sob custódia. O criminoso, no entanto, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na manhã deste sábado.

Segundo informações da PM, com o bandido, que não teve a identidade revelada, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e um rádio. O material foi levado à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.