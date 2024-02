Adrian Amaro do Carmo, de 22 anos, estava foragido - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 24/02/2024 13:07

Rio - Um foragido da Justiça foi preso em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Baixada, nesta sexta-feira (23). Adrian Amaro do Carmo, de 22 anos, conhecido como "Dançarino", é responsável por diversos casos de roubos de carros na região.

De acordo com informações do Disque Denúncia, durante patrulha realizada pela região, policiais do 21º BPM (São João de Meriti) conseguiram localizar Adrian após informações repassadas pelo serviço. O bandido não ofereceu resistência.

Ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado, que ocorre quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à vítima.

"Dançarino" foi levado à 64ª DP (São João de Meriti), onde o caso foi registrado.