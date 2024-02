Enterro aconteceu neste sábado (24) no Cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri - Reprodução / Google Street View

Enterro aconteceu neste sábado (24) no Cemitério de Engenheiro Pedreira, em JaperiReprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2024 16:17

Rio - O menino, de 2 anos, que foi soterrado após um deslizamento de terra atingir a casa onde estava , foi enterrado, na tarde deste sábado (24), no Cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele é uma das nove pessoas que morreram em decorrência do temporal que atingiu cidades da Baixada e do Sul Fluminense nesta semana.

A criança foi encontrada sem vida na madrugada desta quinta-feira (22). A vítima estava na casa de uma parente, na Rua do Mocambo, também no bairro Engenheiro Pedreira, no momento em que um barranco deslizou e atingiu a residência, o soterrando.

O menino tinha uma irmã gêmea, que também estava na casa, mas que foi socorrida com vida. José Carlos Amorim de Oliveira, avô do menino, contou que o neto inalou muito gás sob os escombros, pois a queda da estrutura da casa gerou um vazamento no encanamento. Segundo o familiar, o clique do botijão soltou e formou uma nuvem de fumaça em torno da casa, prejudicando a respiração do menino, que foi retirado do local com a ajuda de vizinhos.

"São muitos anos nessa luta, foram diversas enchentes. Eu tenho muito a agradecer a Deus porque antes de cair aqui, caiu a parede da minha casa, e eu reuni a família toda para vir para cá, seriam 10 pessoas aqui dentro. Então assim, quando chegamos o fato já tinha acontecido, o povo arrancando na unha, com muita luta conseguimos tirar a menina, mas infelizmente o menino não aguentou", lamentou o avô no dia da morte do neto.

A criança foi liberada do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada, nesta sexta-feira (23). Ela seria enterrada no mesmo dia, mas Mayara Oliveira, tia do menino, disse que a família optou por adiar para este sábado (24) para que amigos e familiares que moram mais distante pudessem chegar a tempo. "Ele era muito querido, então preferimos adiar para tentar arrumar um ônibus", contou.

Mortes no estado

Nove pessoas morreram devido ao temporal que atingiu cidades da Baixada Fluminense e do Sul Fluminense na noite de quarta-feira (21). Entre elas estão quatro da mesma família em Barra do Piraí, sendo um deles um bebê, e uma criança de 6 anos em Mendes.

Também em Japeri, Ana Carolina Sodré, de 24 anos, morreu soterrada no bairro da Chacrinha depois de um barranco deslizar e invadir o primeiro andar de sua residência. No momento da tragédia, a vítima estava ao lado do marido, que sofreu ferimentos leves, mas passa bem. Além do casal, três filhos da dona de casa estavam fora da residência brincando e não se feriram. A vítima deixou cinco filhos, sendo dois bebês e três crianças entre 2 e 7 anos. Ela foi enterrada nesta quinta-feira (22) no Cemitério de Japeri.

Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, de 59 anos, e Felipe Machado, de 37, foram encontrados mortos, após serem arrastados por uma enxurrada.

Em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, quatro pessoas da mesma família foram soterradas após o prédio de três andares onde eles moravam desabar na Rua Paulo da Silveira, no Morro da Gama, no Centro da cidade. Um bebê de 1 ano foi encontrado sem vida juntamente com a mãe, Inara Oliveira, o pai, ⁠Bruno de Carvalho, e a avó, Ligia Maria de Carvalho. Todos foram sepultados no Cemitério Santa Rosa nesta sexta-feira (23).

Em Mendes, também no Sul Fluminense, uma criança, de 6 anos, foi encontrada morta nesta sexta após ser soterrada na noite de quarta-feira (21) . A mãe e o irmão da vítima conseguiram ser socorridos com vida.