Bombeiros procuraram por criança de 6 anos por mais de 40 horas - Divulgação / CBMERJ

Bombeiros procuraram por criança de 6 anos por mais de 40 horasDivulgação / CBMERJ

Publicado 23/02/2024 20:49 | Atualizado 23/02/2024 21:32

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou, na noite desta sexta-feira (23), o corpo da menina de 6 anos que estava desaparecida após um deslizamento de terra atingir a casa onde vivia, em Mendes, no Sul Fluminense. Com isso, o Rio chegou ao total de nove mortes em decorrência do forte temporal que atingiu o estado na noite de quarta-feira (21).

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que mais de 70 militares atuaram nas buscas pela criança, incluindo especialistas em resgates em desabamentos e soterramentos. A operação ainda contou com cães farejadores do canil da corporação e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres.

Os agentes procuravam pela menina desde 21h40 de quarta-feira , quando a residência onde ela estava foi atingida por uma enxurrada de terra na Rua Arariboia, no bairro Vila Mariana. A mãe e o irmão da vítima, que também foram soterrados, foram socorridos com vida e encaminhados para o Hospital Municipal Santa Maria.

Caos no estado

Além da menina de 6 anos, outras oito pessoas morreram por conta das fortes chuvas que caíram na noite de quarta-feira. Em Japeri, na Baixada Fluminense, um menino de 2 anos e Ana Carolina Sodré, de 24 anos, morreram soterrados em Engenheiro Pedreira e na Chacrinha, respectivamente, após a queda de uma barreira. Em Nova Iguaçu, Roberto Mesquita, 59 anos, e Felipe Machado, 37, morreram em decorrência das chuvas nos bairros Jardim Pernambuco e Ipiranga.

Em Barra do Piraí, no Sul Fluminense, foram quatro mortes de pessoas da mesma família . Lígia de Carvalho, de 63 anos, Bruno de Carvalho, 26, Inara Oliveira, 24, e um bebê de 1 ano foram sepultados no Cemitério Santa Rosa, na tarde desta sexta-feira.

Autoridades se reúnem em Japeri

Autoridades de cidades afetadas pelo temporal na Baixada e no Sul Fluminense se reuniram na manhã desta sexta-feira (23) com representantes do Governo do Estado e do Governo Federal para definirem ações que diminuam os danos da população afetada

A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Japeri, sendo presidida por André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos. O objetivo principal da reunião é traçar medidas de emergência para amparar a população que ficou desalojada e identificar situações de risco.