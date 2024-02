Cidade de Mendes, no Sul Fluminense, registrou alagamentos e deslizamentos na quarta-feira (21) - Reprodução

Publicado 23/02/2024 08:08

Rio - As buscas por uma criança de 6 anos, que desapareceu depois de um deslizamento de terra atingir sua casa em Mendes, no Sul Fluminense , seguem na manhã desta sexta-feira (23). O Corpo de Bombeiros está no local há cerca de 40 horas.

De acordo com a corporação, militares do quartel de Mendes procuram a criança desde às 21h40 de quarta-feira (21) quando a residência onde ela estava foi atingida por uma enxurrada de terra na Rua Arariboia, no bairro Vila Mariana. Na quinta-feira (22), as equipes ganharam apoio de cães farejadores.

O Corpo de Bombeiros informou que mais de 30 socorristas atuam no endereço. Na madrugada de quinta, a mãe e o irmão da vítima, que também foram soterrados, foram socorridos com vida e encaminhados para o Hospital Municipal Santa Maria. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Segundo a Prefeitura de Mendes, o município está em situação de emergência. Na quarta-feira (21), houve registro de 164.8 mm em um período de 24h, volume considerado excepcional. Até o momento, a Secretaria de Assistência Social atende oito desabrigados, além de estar oferecendo suporte às famílias afetadas.

O local de abrigo designado é o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 288, localizado na Rua Alberto Tôrres, no Centro. Uma equipe de acolhimento está disponível no local para receber aqueles que necessitam de abrigo temporário e assistência.

Mortes no estado

Oito pessoas morreram devido ao temporal que atingiu cidades da Baixada Fluminense e do Sul Fluminense na noite de quarta-feira (21). Entre elas estão um menino de 2 anos, em Japeri, e quatro da mesma família em Barra do Piraí, sendo um deles um bebê.

A morte da criança de 2 anos na cidade de Baixada aconteceu na Rua do Mocambo, no bairro Engenheiro Pedreira, após a casa onde ele estava ser atingida por um deslizamento de terra. Imagens que circulam nas redes sociais registraram o desespero de vizinhos tentando socorrer a vítima, que ficou soterrada.

José Carlos Amorim de Oliveira, avô do menino, contou, muito abalado, que a irmã gêmea da vítima, que também estava na residência, conseguiu ser socorrida, mas o neto não. De acordo com ele, o menino inalou muito gás sob os escombros, pois a queda da estrutura da casa gerou um vazamento no encanamento.

Também em Japeri, Ana Carolina Sodré, de 24 anos, morreu soterrada no bairro da Chacrinha após um barranco deslizar e invadir o primeiro andar de sua residência. No momento da tragédia, a vítima estava ao lado do marido, que sofreu ferimentos, mas passa bem. Além do casal, três filhos da dona de casa estavam fora da residência brincando e não se feriram. A vítima deixou cinco filhos, sendo dois bebês e três crianças entre 2 e 7 anos. Ela foi enterrada nesta quinta-feira (22) no Cemitério de Japeri.

Ainda na Baixada, Roberto Mesquita, de 59 anos, e Felipe Machado, de 37, foram encontrados mortos em Nova Iguaçu. Os corpos foram arrastados por uma enxurrada.