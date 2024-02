Ana Caroline Sodré, de 24 anos, morreu soterrada em Japeri, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Ana Caroline Sodré, de 24 anos, morreu soterrada em Japeri, na Baixada FluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 22/02/2024 18:01

Ana Caroline Sodré, de 24 anos, uma das vítimas da

Rio -, de 24 anos, uma das vítimas da forte chuva que castigou a Baixada e o Sul Fluminense , foi sepultada no Cemitério de Japeri, no fim da tarde desta quinta-feira (22). Ana Caroline morreu soterrada dentro de casa, no bairro da Chacrinha, em Japeri, Baixada Fluminense, após um barranco deslizar e invadir o primeiro andar.

No momento da tragédia, Ana Caroline estava ao lado do marido, que sofreu ferimentos, mas passa bem. Além do casal, três filhos da dona de casa estavam fora da residência brincando e não se feriram. A vítima deixa cinco filhos, sendo dois bebês e três crianças entre 2 e 7 anos. Nas redes sociais, a tia da vítima desabafou sobre o ocorrido: "Muito triste perder uma sobrinha desse jeito".

Além de Ana Caroline, o município também registrou uma segunda morte. Trata-se de uma criança de 2 anos no bairro Engenheiro Pedreira. O corpo do menino, encontrado soterrado dentro de casa, foi levado para a UPA de Queimados, onde aguarda transporte para ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

As fortes chuvas também deixaram dois homens, identificados como Roberto Mesquita, 59 anos, e Felipe Machado, 37, mortos em Nova Iguaçu e quatro pessoas da mesma família mortas em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para localizar uma pessoa desaparecida. Ainda não há informações sobre o sepultamento das demais vítimas fatais.



Equipes do Corpo de Bombeiros nas ruas

Ao todo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para mais de 137 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o estado. A Operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos.



Neste momento, é muito alto o risco em Barra do Piraí, Nova Iguaçu, Queimados, Mendes e Paracambi, Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri e Porto Real.

