Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam as mulheres em flagrante - Divulgação/PCERJ

Publicado 22/02/2024 20:55 | Atualizado 22/02/2024 22:37

Rio- Três mulheres foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (22), acusadas de fazer parte de uma central de empréstimos falsa e que aplicava golpes em aposentados e pensionistas. Elas foram encontradas dentro de um local compartilhado de trabalho, em Irajá, na Zona Norte do Rio, no momento em que trabalhavam para efetuar os golpes.

De acordo com as investigações, a quadrilha oferecia às vítimas empréstimos consignados e portabilidade de empréstimos, mas que eram fraudulentos. No local, os agentes encontraram diversos computadores, além de um passo a passo de mensagens padrões, que serviam para enganar os clientes em larga escala.



Uma das mulheres confessou aos policiais ter ciência do crime, entretanto, momentos depois, tentou se desfazer do celular, jogando pela descarga. O aparelho foi recuperado pelos agentes e apreendido.



As acusadas foram levadas para a delegacia. As investigações sobre o estelionato ainda estão em andamento e a possível participação de outras pessoas no esquema também é apurada.