Evento de lançamento da campanha acontecerá no Super Centro Carioca de VacinaçãoEdu Kapps / Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 22/02/2024 19:44

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) dá início à vacinação contra a dengue nesta sexta-feira (23), a partir das 14h, nas 238 unidades de Atenção Primária do município. A aplicação ocorrerá de maneira escalonada, na faixa dos 10 a 14 anos, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Os primeiros dias de campanha vão contemplar as crianças de 10 anos. A faixa de 11 anos será atendida a partir da próxima quarta-feira (28), e os demais grupos terão suas datas anunciadas nos próximos dias.